В Саранске под колеса "Гранты" попали 2 женщины: видео

В Сети появилось видео аварии в Саранске, в результате которой под колеса машины попали сразу две женщины. Видеозапись была выложена в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте".

Очевидец, который выложил запись с видеорегистратора, утверждает, что инцидент случился на проспекте 50 лет Октября. На кадрах видно, что белая "Гранта" едет с большой скоростью и врезается в двух женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Водитель не бросил пострадавших на месте ЧП, а постарался оказать им помощь. Состояние женщин на данный момент неизвестно.