В Мордовии оштрафовали повара детского сада за небезопасные продукты - мясо и рыбу

В Атяшевском районе республики воспитанников детского сада кормили непроверенным мясом и рыбой.

Опасную продукцию отыскали работники Россельхознадзора по РМ и ПО. Они обнаружили, что в пищеблоке дошкольного учреждения при хранении тушек цыплят-бройлеров и свежемороженой рыбы отсутствовала маркировка, а также данные о дате изготовления и сроках годности.

За несоблюдение требований технического регламента к процессам хранения и реализации продукции животноводства повара детсада оштрафовали на 1 000 рублей. Выдано предписание об устранении нарушений.

Источник: "Известия Мордовии".