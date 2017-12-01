В Саранске юноша попал в больницу с проломленным черепом после конфликта в соцсети

В Саранске двое молодых людей поссорились в соцсети, а затем решили продолжить конфликт в "реале". В результате один из участников ссоры получил серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 17-летний подросток поступил в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами нескольких костей черепа. Позже оказалось, что его изувечил 18-летний житель Лямбирского района. Оказалось, что незадолго до преступления молодые люди переписывались в интернете и поссорились. Через некоторое время они решили встретиться во дворе одного из домов по улице Веселовского.

Более старший участник конфликта прихватил на встречу биту. Достав ее из своей машины в ходе перепалки, он ударил оппонента по голове. Нападавший моментально осознал, что натворил, и сам отвез раненого в ближайшую больницу.

Возбуждено уголовное дело, предполагаемое орудие преступление изъято.

Источник: 13.мвд.рф