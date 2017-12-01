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Житель Мордовии заплатил 30 тысяч штрафа, побоявшись лишиться своего автомобиля

Житель Мордовии заплатил 30 тысяч штрафа, побоявшись лишиться своего автомобиля

Житель Краснослободского района Мордовии заплатил административный штраф, после того, как чуть не потерял свой автомобиль. Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, 31-летний мужчина был оштрафован на 30 тысяч за вождение транспорта без водительского удостоверения. Однако он не спешил выплачивать долг, и тогда за дело взялись судебные приставы.

Они арестовали автомобиль ВАЗ-2114, принадлежащий должнику, и предупредили, что у мужчины есть 10 дней на погашение долга. В противном случае ВАЗ был бы реализован в счет погашения долга.

Спустя несколько дней мужчина оплатил задолженность в полном объеме.


Источник: r13.fssprus.ru