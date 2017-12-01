Житель Мордовии заплатил 30 тысяч штрафа, побоявшись лишиться своего автомобиля

Житель Краснослободского района Мордовии заплатил административный штраф, после того, как чуть не потерял свой автомобиль. Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, 31-летний мужчина был оштрафован на 30 тысяч за вождение транспорта без водительского удостоверения. Однако он не спешил выплачивать долг, и тогда за дело взялись судебные приставы.

Они арестовали автомобиль ВАЗ-2114, принадлежащий должнику, и предупредили, что у мужчины есть 10 дней на погашение долга. В противном случае ВАЗ был бы реализован в счет погашения долга.

Спустя несколько дней мужчина оплатил задолженность в полном объеме.

Источник: r13.fssprus.ru