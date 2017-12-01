В Мордовии 4-летняя девочка отравилась лекарством из-за невнимательности горе-отца

В Детскую республиканскую больницу в Мордовии поступила 4-летняя девочка, у которой диагностировано сильное отравление. Произошло все по вине невнимательных родителей, которые перепутали флаконы с лекарствами и напоили дочку "Беродуалом" - средством для ингаляций.

Ребенка лечили от простуды таблетками и микстурами, которые прописал врач. Когда пришло время вновь давать препараты, папа взял бутылочку с одним из лекарств, не прочитав название, накапал нужное количество раствора и дал дочке. Через короткое время ребенок почувствовал себя плохо. Родители срочно вызвали "скорую".

К счастью, все обошлось - сейчас девочка лечится в стационаре. Ее жизни ничего не угрожает.

Источник: "Известия Мордовии".