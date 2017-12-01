В мордовской колонии ловили "сбежавших" заключенных

В исправительной колонии №7 провели учения, направленные на отработку действий при групповом побеге заключенных.

Спецоперацию по розыску и задержанию условно бежавших проводили сотрудники сводного отряда УФСИН РФ по РМ, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе мероприятия отработаны действия сотрудников группы управления ИК-7, оперативного штаба УФСИН в подготовке предложений для принятия решения на силовые действия.

При подведении итогов было отмечено, что все цели учений успешно реализованы. Бойцы получили практические навыки по действиям в элементах группировки, создаваемой при проведении спецоперации.

Источник: 13.fsin.su