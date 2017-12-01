Жеребьевка ЧМ-2018: состав корзин

Сегодня, 1 декабря, в Москве пройдет жеребьевка ЧМ-2018. Напомним, в финальной стадии турнира принимают участие 32 команды.

Саранск примет 4 поединка группового этапа. 16 июня следующего года на "Мордовия Арене" сойдутся команды группы С из третьей и четвертой корзин. 19 июня в столице РМ сыграют представители группы Н также из третьей и четвертой корзин. 25 июня в Саранске состоится матч квартета В между командами из первой и четвертой корзин. Завершится праздник футбола в Мордовии 28 июня матчем команд из второй и третьей корзин в группе G.

Полностью состав корзин выглядит следующим образом:

Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия.

Корзина 3: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

Начало церемонии жеребьевки – в 18:00 мск.