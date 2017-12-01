На ж/д станциях Мордовии появились интеллектуальные системы освещения

На крупных ж/д станциях Мордовии установлены системы освещения с интеллектуальным управлением.

Как информирует представители Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Служба корпоративных коммуникаций ОАО "РЖД", новейшее осветительное оборудование создано с использованием современных технологий из качественных материалов и не требует постоянной профилактики и осмотров.

Автоматизированная система управляет металлогалогенными светильниками с улучшенным качеством светового потока и огромным сроком службы. Благодаря заданной компьютерной программе территория станций может освещаться полностью либо зонально.

Интеллектуальные системы включаются и отключаются в автоматическом режиме и регулируются в соответствии с текущими условиями - продолжительностью светового дня, графиком движения поездов. Это позволяет существенно экономить потребляемые энергоресурсы.

На данный момент "умными" системами оборудованы пассажирские платформы на станциях Рузаевка, Инза и Саранск.

Источник: "Известия Мордовии".