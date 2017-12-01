В Москве презентовали Саранск, как город-организатор ЧМ-2018 по футболу

В Кремлевском дворце в Москве накануне, 30 ноября, состоялась презентация Саранска, как города-организатора ЧМ-2018. Церемония прошла накануне жеребьевки финальной стадии чемпионата мира.

Столицу Мордовии представляла делегация из Саранска, официальные послы Игорь Бутман, Станислав Дужников и суперболельщик Виктор Паутов. Знаменитый саксофонист и тромбонист в этот раз был без музыкального инструмента, но количество гостей около стойки нашего города впечатляло. Журналисты из разных стран и послы других городов знакомились с Саранском по информационным буклетам, сувенирам. Другие проходили обряд посвящения в мордву.

Самым оригинальным на жеребьевке оказался Волгоград, представители которого предложили написать письмо себе или родным и отправить его в будущее. Для сбора писем рядом находился почтовый ящик. Как раз к началу чемпионата мира послания "дойдут" до "адресатов".

Источник: "Известия Мордовии".