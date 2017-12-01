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Владимир Путин распорядился выделить Мордовии средства на ремонт важных социальных объектов

Владимир Путин распорядился выделить Мордовии средства на ремонт важных социальных объектов

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому регионы получат дополнительные средства на ремонт социально значимых объектов. Деньги получит и Мордовия.

Так, 10 млн 544 тысячи рублей предусмотрено на капремонт здания гимназии №1 в Ковылкине. 7 млн 972 тысячи рублей - на капремонт помещений кемлянского аграрного колледжа, 55 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт Центра культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевке.

Кроме того, президентом было выделено 50 млн рублей на капитальный ремонт здания главного корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы и 27 млн - на капитальный ремонт здания гинекологического корпуса Республиканской клинической больницы № 4.

Источник: "Известия Мордовии".