Владимир Путин распорядился выделить Мордовии средства на ремонт важных социальных объектов

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому регионы получат дополнительные средства на ремонт социально значимых объектов. Деньги получит и Мордовия.

Так, 10 млн 544 тысячи рублей предусмотрено на капремонт здания гимназии №1 в Ковылкине. 7 млн 972 тысячи рублей - на капремонт помещений кемлянского аграрного колледжа, 55 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт Центра культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевке.

Кроме того, президентом было выделено 50 млн рублей на капитальный ремонт здания главного корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы и 27 млн - на капитальный ремонт здания гинекологического корпуса Республиканской клинической больницы № 4.

Источник: "Известия Мордовии".