"Мордовия" обыграла "Алтай" в предпоследнем матче 2017 года

Саранская "Мордовия" одержала непростую победу над "Алтаем" в первом матче очередного тура первенства ВХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Юрия Воробьева. В составе победителей отличились Нефёдов, Ахметзянов, Абозин и Дубинин.

Второй матч между "Мордовией" и "Алтаем" состоится 3 декабря. Этот поединок станет для саранской команды последним в этом году.

"Мордовия" – "Алтай" - 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 – Локтев (Ковязин) (05:55)

1:1 – Нефёдов (Саетов, Цыпнятов) (08:35)

2:1 – Ахметзянов (Горячев) (12:38)

3:1 – Абозин (Саразов, Дубинин) (20:46)

4:1 – Дубинин (Саразов, Кружилин) (28:56)

4:2 – Янцен (Тузов) (36:43).