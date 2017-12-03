В Мордовии подростки сексуально надругались над 11-летним ребенком

В Мордовии 11-летний ребенок стал жертвой сексуального преступления. Как стало известно, над ним надругались 15-летний подросток и его малолетний товарищ.

Выяснилось, что преступление совершено в августе этого года в одном из заброшенных ангаров. Однако известно об инциденте инспектору ПДН стало совсем недавно во время проведения в школе, где учится жертва, профилактических мероприятий.

Полицейские и Следственный комитет Мордовии устанавливает все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Известно, что раньше обвиняемые подростки в поле зрения полицейских не попадали.

Источник: "Известия Мордовии".