Состоялась жеребьевка ЧМ-2018: в Саранск приедут сборные Португалии и Колумбии

Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года. Все 32 сборные были распределены на 8 групп по 4 команды в каждой.

Кроме того, стало известно расписание матчей, которые пройдут в Саранске. Так, 16 июня в столице РМ встретятся представители группы С – сборные Перу и Дании. 19 июня на стадионе "Мордовия Арена" сыграют сборные Колумбии и Японии из группы Н. 25 июня болельщики в Саранске увидят поединок квартета В Португалия – Иран. Наконец, 28 июня в Саранске встретятся представители группы G - Панама и Тунис.

Добавим, что сборная России попала в группу А, где ее соперниками будут команды Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.

Полностью состав групп можно посмотреть на сайте ФИФА.