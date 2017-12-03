Предприниматель из Мордовии нанес ущерб природе на 92 тысячи рублей

Индивидуальный предприниматель из Зубово-Полянского района ответит за незаконную рубку деревьев. Как сообщили в прокуратуре Торбеевского района, с 13 марта по 26 октября злоумышленник незаконно срубил 11 сосен и одну липу в Виндрейском лесничестве. Таким образом, он нанес ущерб природе на сумму более 92 тысяч рублей.

После проверки в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".

Как сообщалось ранее, в Мордовии двое жителей Темниковского района понесут наказание за то, что рубили лес. "Черные лесорубы" незаконно срубили на территории лесничества 17 осин и 2 березы.

Источник: prokrm.ru