Мошенники обманули токаря из Мордовии на "Авито"

Житель Ковылкинского района обратился в полицию, сообщив, что стал жертвой интернет-аферистов. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 48-летний мужчина увидел на сайте "Авито" объявление о продаже токарного патрона. Он связался с потенциальным продавцом и услышал, что должен выслать стопроцентную предоплату, после чего товар будет выслан по адресу покупателя.

Доверчивый токарь сделал заказ и отправил через услугу "мобильный банк" крупную сумму. Спустя две недели патрон не пришел. Тогда он вновь попытался связаться с продавцом, но телефон того был отключен, а страница в Сети удалена.

Источник: 13.мвд.рф