Наставник ХК "Алтай": Всех хороших игроков забрала "Мордовия"

Главный тренер "Алтая" Андрей Соловьев подвел итоги двух матчей с "Мордовией". Встречи состоялись в Саранске и завершились двумя победами хозяев – 4:2 и 6:2.

"Команда, против которой мы играли, идет на первом месте и находится там не зря. С такой командой сложно бороться. Как могли, старались. В первой игре могли зацепить какие-то очки, но мастерство никуда не денешь. Соперник мастеровитее, а мы только учимся.

К нам едут игроки, но в основном такие, которые больше нигде не смогли приткнуться, а у нас выбора нет. Выбираем из того, что есть. Смотрим, расстаемся. На данном этапе это все, что у нас есть. Негде взять других, хороших игроков. Все забрала "Мордовия", приводит слова Соловьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru