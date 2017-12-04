Кружок "Робототехника" заработал в Ельниковском районе

В селе Ельники открылся кружок "Робототехника". Он будет принимать всех желающих в Доме детского творчества.

Руководитель кружка А. И. Замотаев говорит, что идея его открытия возникла давно, но ее воплощение было невозможно из-за нехватки финансов. К примеру, один комплект "Робокит-1" стоит более 12 тыс. рублей.

"Теперь у нас уже пять таких комплектов, и из каждого можно собрать 12 роботов. Часть денег для их покупки выделила районная администрация", - сказал Замотаев.

Пока кружковцы учатся только собирать роботов, но в их планах - составление программ и подключение роботов к компьютерам.

Источник: "Известия Мордовии".