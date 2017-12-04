Новый памятник Щорсу в Ковылкине установят до середины декабря

Новый памятник Николаю Александровичу Щорсу будет установлен в Ковылкине. Местные СМИ напоминают, что улица имени Щорса в городе была образована в результате строительства военного городка для офицеров и сотрудников дислоцированной войсковой части в районе станции Запищиково. В начале улицы сами военные и установили памятник Щорсу.

Спустя длительное время памятник пришел в аварийное состояние и даже стал опасен для людей, так как мог в любой момент рухнуть. Было принято решение о его демонтаже. На месте старого памятника установят новый бюст Щорсу, который уже заказан известному скульптору Мордовии Николаю Филатову. Работы по монтажу завершатся к середине декабря.