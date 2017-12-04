В Краснослободске установили военные реликвии времен Великой Отечественной войны

На площадке Мемориального комплекса Краснослободска, как раз там, где горит Вечный огонь в память о павших воинах из Мордовии, были установлены мемориальные орудия.

85-миллиметровая дивизионная пушка и 152-миллиметровая гаубица с далекого военного 1943 года будут нести Вахту Памяти. Орудия участвовали в боях Великой Отечественной войны, а весной 1945 года с наступлением Великой Победы замолчали на десятилетия.

Реликвии военных лет хранились на базе Центрального военного округа в поселке Иковка Курганской области.

Источник: "Известия Мордовии".