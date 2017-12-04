В 540 квартирах Саранска газовиков не пустили для проверки оборудования

Газовики Саранска подсчитали, что во время проверок газоснабжения в квартирах их не пустили на порог 540 раз. В одних квартирах просто не открывали двери, в других категорически отказывались от осмотра газовых плит.

Стоит напомнить, что профилактический осмотр газового оборудования крайне важен, однако жители Саранска забывают об этом. Как пояснили эксперты газовых и коммунальных служб города, последствия недопуска специалистов для проверки газового оборудования часто приводят к человеческим жертвам, которых можно избежать, своевременно проводя ТО.

Источник: "Известия Мордовии".