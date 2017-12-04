В Мордовии напишут книгу об экс-ректоре МГУ им. Огарева

В Саранске прошла Всероссийская научно-практическая конференция, которая была посвящена Александру Сухареву – философу, профессору, социологу, общественному и политическому деятелю. Он являлся ректором Мордовского университета с 1969 по 1991 годы.

"Мы отдаём дань нашему учителю, великому ученому, родоначальнику социологии в Мордовии. Александр Иванович опережал время, умел видеть перспективы, был ориентирован на практику", - отметил заведующий кафедрой социологии профессор Сергей Полутин.

Директор историко-социологического института Н. М. Арсентьев предложил написать биографическую книгу о Сухареве. Данную идею поддержал весь коллектив кафедры социологии.

Источник: "Известия Мордовии".