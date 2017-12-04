Кемлянская школа стала "Лучшей инновационной общеобразовательной организацией"

В Санкт-Петербурге состоялись Невская Образовательная Ассамблея и Всероссийская конференция "Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня". Данные мероприятия проводятся каждый год, в их рамках в формате круглых столов и мастер-классов состоялось обсуждение важных вопросов развития отечественного образования.

Как и обычно, в этом году в рамках Ассамблеи прошел Всероссийский конкурс "Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2017". Участие в конкурсе приняли 106 образовательных организаций страны. От Мордовии прибыла Кемлянская средняя школа Ичалковского района, просто великолепно представившая свой регион – делегация завоевала первое место в номинации "Лучшая инновационная общеобразовательная организация". Директор школы Т.П. Шестакова удостоена знака "Эффективный руководитель-2017".

Источник: "Известия Мордовии".