В Саранске пройдет мастер-класс по искусству батика

Преподаватель декоративно-прикладного отделения ДХШ№1 им. П. Ф. Рябова Ольга Грачева проведет мастер-класс для всех желающих научиться технике создания произведений искусства батик. К слову, это не только искусство создание картин. Овладев секретами такой техники, можно расписать платок, шарф, платье и изготовить эксклюзивный наряд себе или кому-то на подарок.

5 декабря в городском ДК, что на улице Титова в Саранске, Ольга Грачева подробно объяснит и покажет, как лучше наносить рисунок, правильно работать с красками, тканью. Начало мероприятия в 15:30. Вход свободный!

Источник: "Известия Мордовии".