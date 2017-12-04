Конкурс мордовской песни впервые прошел в Татарстане

Конкурс мордовской песни "Там на реке Рав (Волга)" состоялся в Татарстане. Мероприятие проводилось в республике впервые.

В Доме дружбы народов в Казани собрались мордовские ансамбли из всех районов Татарстана, а также гости из Мордовии и Чувашии. Участие в празднике принял и Александр Михайлович Девятаев, сын летчика из РМ, героя СССР М.П. Девятаева.

Участниками праздника стали немало мокшанских и эрзянских ансамблей: "Валдо лей", "Валдо чи", "Вастома", "Мастор ягода", "Моро", "Пизелнэ", "Эрзянка" и другие. Они исполнили для зрителей старинные мордовские песни. Казань представили юные исполнители Мария Стуклова, Юлия Рахманюк, Анна Зиновьева, Яна Сергеева, Мордовию - 6-летний Даниил Дулкин.

Источник: "Известия Мордовии".