Экс-мэра Рузаевки приговорили к крупному штрафу за препятствование бизнес-деятельности

Бывший глава Рузаевки Юрий Романов признан виновным в уголовном преступлении. Ему предъявили "воспрепятствование предпринимательской деятельности". Так, стало известно, что чиновник не разрешил местному бизнесмену строить магазин.

С ноября 2012 по июнь 2015 года рузаевский предприниматель несколько раз обращался к мэру за разрешением, но у чиновника каждый раз находились поводы для отказа. В итоге бизнесмену надоело ждать милости от Романова, и он обратился в арбитражный суд, который признал действия мэрии Рузаевки незаконными. В итоге на главу администрации завели уголовное дело.

Приговором мирового судьи Романову назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. В связи с истечением срока давности преступления от наказания он освобожден.

Источник: "Известия Мордовии".