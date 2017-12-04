Военно-историческая реконструкция "Сурский рубеж" проведена в Мордовии

В Большеберезниковском районе Мордовии состоялась военно-историческая реконструкция "Сурский рубеж". Ее провели на базе лагеря МЧС. Мероприятие приурочили ко Дню неизвестного солдата.

Сурский рубеж – это 80-километровая линия из противотанковых рвов, траншей, окопов и блиндажей. Во времена Великой Отечественной войны ее строили тысячи жителей Мордовии, в основном женщины и подростки. Работы велись лишь кирками и лопатами, никакой спецтехники не было и близко.

Как отмечают организаторы, военно-историческая реконструкция "Сурский рубеж" должна привлечь внимание общественности к историческому значению данного факта истории.

Источник: "Известия Мордовии".