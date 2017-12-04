Саранские школьники создали эксклюзивные кормушки для птиц

В мордовском центре образования "Тавла" прошел городской конкурс "Помоги зимующим птицам". В рамках мероприятия состоялась выставка кормушек, которую учащиеся сделали своими руками при помощи родителей и педагогов.

Наряду с традиционными "птичьими столовыми", сделанными из дерева, на выставке были представлены и совсем необычные кормушки – к примеру, в виде ветряной мельницы. Во многих работах школьники показали, как можно использовать пластиковые отходы. Четвероклассница Дарина Уханова пошла еще дальше и соорудила эксклюзивную кормушку из печенек и шоколадных шариков сухого завтрака!

В ближайшие дни все кормушки будут размещены в тех уголках Саранска, которые птицы облюбовали больше всего.

Источник: "Известия Мордовии".