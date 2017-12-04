В саранском ДК "Луч" проведут капитальный ремонт

Накануне председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин встретился с жителями Пролетарского района в Доме культуры "Луч".

ДК "Луч" - самый большой в районе и весьма популярный среди пролетарцев. "Луч" ежегодно принимает более 100 000 человек. Жители района, а также члены творческих клубов и коллективов, базирующихся в "Луче", уже давно грезят о капитальном ремонте сооружения. Капремонт, как заверил Владимир Чибиркин, будет обязательно проведен уже после публичных обсуждений.

Чибиркин отметил, что это сооружение для людей, по этой причине нужно выяснить их мнение, каким ему быть.

Источник: "Известия Мордовии".