Акция "Свеча памяти" прошла в Саранске

В Саранске состоялась акция "Свеча памяти", посвященная Дню неизвестного солдата. Участниками мероприятия стали поисковики, а также школьники и студенты.

Собравшиеся на Площади Победы почтили память всех погибших на фронте в годы Великой Отечественной войны. Напомним, что в годы войны из региона-13 было призвано 246 тысяч солдат, 133 тысячи из них погибли. Более половины из оставшихся солдат до сих пор числятся пропавшими без вести. Однако благодаря тщательной работе поисковых отрядов ежегодно устанавливаются десятки имен и судьбы солдат.

Источник: "Известия Мордовии".