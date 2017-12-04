В Саранске пройдут Дни стран-участниц ЧМ-2018

Мэр Саранска Петр Тултаев рассказал, что в городе планируются организовать персональные Дни всех восьми стран, чьи сборные приедут в столицу РМ во время чемпионата мира по футболу. Так, в Саранске пройдут Дни Португалии, Колумбии, Панамы, Перу, Туниса, Дании, Ирана и Японии.

Тултаев поручил городскому управлению культуры срочно изучить особенности всех перечисленных стран.

"Особое внимание нужно будет уделить национальным песням, танцам, фольклору и гастрономическим предпочтениям гостей", - пояснил глава города.

Напомним, что в столице Мордовии пройдут 4 поединка группового этапа ЧМ-2018: Перу - Дания (16 июня), Колумбия – Япония (19 июня), Португалия – Иран (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня).

Источник: adm-saransk.ru