В ДТП с участием четырех автомобилей в Мордовии пострадал 4-летний ребенок

В Дубенском районе Мордовии произошло массовое ДТП, в котором пострадали 2 человека. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился по вине водителя иномарки "Тойота-Кэмри". Он проявил невнимательность и врезался в остановившуюся впереди "Субару-Легаси", водитель которого остановился для объезда экскаватора, выполнявшего дорожные работы.

Произошло столкновение, при котором "Тойота" отлетела на движущуюся со встречного направления фуру. В свою очередь, "Субару" налетел на стоящий впереди экскаватор.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров "Тойоты" - женщина и 4-летняя малышка. Они были госпитализированы в Комсомольскую районную больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13