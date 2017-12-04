Названа предварительная дата выпускного-2018 в Саранске

Стала известна предварительная дата выпускного-2018 в Саранске. Как рассказали в горадминистрации, праздник намечен на 21 июня 2018 года. Также рассматривается вероятность проведения торжества 20 июня. Официального подтверждения информации пока нет.

Напомним, что дату проведения выпускного подбирают, учитывая матчи ЧМ-2018, которые пройдут в столице РМ следующим летом. Как известно, в Саранске состоятся 4 матча группового этапа ЧМ-2018: Перу - Дания (16 июня), Колумбия – Япония (19 июня), Португалия – Иран (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня).

Источник: "Известия Мордовии".