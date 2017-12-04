Минобороны России подарит Саранску красочный салют 8 декабря

В субботу, 9 декабря в России отметят День героев Отечества. Мордовия присоединится к праздничным мероприятиям на день раньше.

Представители мэрии Саранска рассказали, что на пятницу 8 декабря в городе запланированы различные патриотические мероприятия. Речь идет об уроках мужества, патриотических квестах, акциях, концертах и даже тематической дискотеке.

Министерство обороны Российской Федерации также приготовило для жителей и гостей Саранска сюрприз. Такого тут еще не видели! Ровно в 17:00 небо над Саранском озарится красочным фейерверком от настоящих профессионалов и умельцев своего дела – салютного дивизиона ведомства.

Лучшей точкой, откуда можно будет лицезреть огненную феерию, традиционно станет Советская площадь. Организаторы обещают незабываемое шоу и ждут абсолютно всех.

Источник: "Известия Мордовии".