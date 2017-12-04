В Саранске общественный транспорт "зазвучит" на испанском языке

Прошедшая на прошлой неделе жеребьевка ЧМ-2018задала тон дальнейшей подготовке Мордовии к грядущему мундиалю.

Сообщается, что в мэрии Саранска приняли решение видоизменить недавно установленную по всему городу навигацию.

Вероятно, в центральной части города и на объектах ЧМ-2018 на табличках, помимо наименований на русском и английском языках, появится еще информация на испанском. Кроме этого в дни матчей испанский зазвучит в общественном транспорте.

Напомним, что в июне 2018 года в Саранске ждут гостей из Португалии, Панамы, Перу, Колумбии, Туниса, Дании, Ирана и Японии.

Отметим, что при этом японских иероглифов и персидской письменности на улицах Саранска мы не увидим.

Источник: "Известия Мордовии".