Петр Тултаев лично проверит готовность Саранска к Новому году

В Саранске завершаются приготовления к новогодней ночи. Все районы города постепенно становятся все красивее и праздничнее.

Так, улицы Юго-Запада украшены необыкновенными лампочками на деревьях, а фасады домов утопают в светодиодах. На Светотехстрое в полной готовности находится площадь по ул. Коваленко. На Химмаше великолепно украсили территорию, прилегающую к строящемуся стадиону.

Мэр Саранска Петр Тултаев пообещал в ближайшие выходные провести рейд по городу и оценить результаты предновогодней работы. Выразить свое мнение смогут и жители Саранска, проголосовав на сайте горадминистрации, где будет размещен опрос.

Источник: "Известия Мордовии".