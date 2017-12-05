В Рузаевке оборудуют зал для просмотра фильмов в 3D

Центр молодежной политики и туризма Рузаевского района получит еще один грант от Фонда кино. До конца года будет перечислено 5 млн рублей на закупку нового оборудования.

Эти средства в Мордовии намерены потратить на оборудование для показа 3D фильмов. Их будут транслировать в новом большом зале. Будут куплены новый кинопроектор, звуковые процессоры, колонки, экран, кресла. Кроме того, в большом зале установят звукоизоляционные панели.

На ремонт и отделку нового зала требуется еще 15 млн рублей. Центру придется оформлять кредит или добиваться выделения средств из бюджета. На сегодня точно известно лишь, что зал будем вмещать не менее 100 человек. На территории кинотеатра планируется соорудить скалодром и установить батуты.

Источник: "Известия Мордовии".