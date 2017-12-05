В Саранск "понаехали" попрошайки-аферисты из Самарской области

Саранская полиция обращает внимание жителей города на заезжих попрошаек, которые выманивают деньги у жалостливых граждан. В последние дни на улицах города попрошаек стало особенно много. Чаще всего они ходят по торговым центрам, многоквартирным домам и просят деньги на лечение тяжелобольных, представляясь сотрудниками некоммерческих благотворительных фондов.

В пресс-службе МВД по РМ уточнили, что попрошайки прибыли из Самарской области. Все они состоят на учете в полиции, многие из них недавно освободились из мест лишения свободы. Стражи порядка призывают жителей столицы РМ быть бдительными и не вестись на уловки мошенников.

Источник: 13.мвд.рф