Ремонт с компанией YouDo: выберите надежных мастеров

Наверное, нет такого человека, который хотя бы раз в жизни не делал бы ремонт в своей квартире. Все знают, как это сложно целым днями возиться с плиткой, обоями, напольным покрытием, сантехникой и пр. Помимо того, что все это необходимо правильно установить / поклеить/ положить, первоначально необходимо потратить свое время на поиски, выбор и покупку строительного материала. Но к счастью в современном мире нет больше необходимости тратить свое время на переделку жилья, ведь на рынке существует очень много компаний, которые предоставляют свои услуги по ремонту и отделке квартир. Одной из таких организация является компания YouDo.

Специалисты ЮДу выполняют следующие виды работ:

прокладка инженерных систем,

установка сантехоборудования,

выравнивание и штукатурка,

побелка и покраска поверхностеймонтаж потолков,

укладка любых покрытий на пол квартиры и т. д.

В штате компании числятся маляры, штукатуры, инженеры, разнорабочие, специалисты в области электрики, сварщики, строители, плотники и люди других строительных специальностей.

Мы работаем следующим образом: заказчик оставляет заявку на сайте на выполнение любых видов работ, а наши специалисты предлагают свои услуги и цены на них.

В компании YouDo работают только проверенные мастера, о которых всегда собираются отзывы и если есть жалобы, то они разбираются.

Стоимость наших услуг намного выгоднее, потому что выполняется мастерами без участия посредников.

Преимущества компании YouDo:

большой выбор мастеров широкого профиля;

исполнители выезжают на дом к заказчику в день оформления заявки;

консультация и вызов мастера абсолютно бесплатные;

работа ведется без посредников;

экономия времени;

существуют мобильные приложения для разных операционных систем;

только опытные мастера;

доступная стоимость.

Одной из сложных комнат для ремонта является ванная. Мастера YouDo используют специальное оборудование и расходные материалы высокого качества. Ремонт ванной комнаты может заключаться как в легкой отделке, так и в полной реконструкции объекта.

Работа состоит их нескольких стадий:

мастер выезжает на дом, оценивает фронт работ, подбирает материалы и озвучивает стоимость;

составляется смета;

приобретаются необходимые материалы, комплектующие и сантехника;

сам ремонт любой сложности.

Сроки выполнения ремонтных работ зависят от сложности реконструкции, площади ванной комнаты и объема работ. Более подробные сведения о ремонте в ванной комнате, стоимости и предоставляемых услугах можно узнать, перейдя на сайт компании.