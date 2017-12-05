В Мордовии прошла операция "Нетрезвый водитель"

На территории Мордовии прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

Представители республиканской Госавтоинспекции сообщили, что пьяных шоферов на дорогах республики стало меньше. За 3 дня спецоперации дорожные полицейские задержали 20 водителей, 5 из которых повторно сели за руль в состоянии опьянения. Все без исключения нарушители понесут заслуженное наказание.

Госавтоинспекторы напоминают, что за нетрезвое управление автотранспортным средством можно лишиться водительских прав на срок до 2 лет и быть оштрафованным на 30 000 рублей.

Источник: 13.мвд.рф