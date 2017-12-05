Сотрудники прокуратуры нашли массовые нарушения в детских садах Мордовии

Прокуратура Дубенского района Мордовии выявила массовые нарушения в дошкольных учреждениях.

Сообщается, что в кабаевском детском саду "Сказка" для приготовления еды использовались просроченные молочные продукты, а в медицинском кабинете ардатовского детского сада "Солнышко" хранились медицинские препараты с истекшим сроком годности.

В большинстве детских садов с потолков и стен осыпалась краска и штукатурка. В поводимовском детском саду "Солнышко" и вовсе с сентября отсутствует горячее водоснабжение.

Также обнаружены нарушения требований, предъявляемых к педагогическим сотрудникам. Так, в дубенском детском саду "Ромашка" помощники воспитателя допущены к работе без прохождения периодической аттестации.

Прокурором района возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.