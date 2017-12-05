Лже-терррористу из Мордовии грозит до 3 лет лишения свободы

Полиция Мордовии задержала лже-террориста, который сообщил о мнимой подготовке к теракту. Одному из руководителей администрации Лямбирского района пришло смс с неизвестного номера, в котором шла речь о теракте.

Автора ложного сообщения установили быстро. Им оказался житель села Лямбирь. Мужчина не смог объяснить полицейским, зачем он отправил ложную информацию, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Обвиняемому грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Источник: 13.мвд.рф