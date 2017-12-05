Чемпионат Мордовии по спортивной гимнастике: итоги

В Мордовии завершился чемпионат республики по спортивной гимнастике. В соревнованиях принимали участие более 80 спортсменов из Саранска и других регионов.

По итогам чемпионата победителями в личном многоборье стали: Наталья Капитонова и Артем Плешкин (программа мастеров спорта), Мелек Сак и Дмитрий Фролов (программа кандидатов в мастера спорта), Анастасия Щипакина и Максим Кузнецов (программа первого взрослого разряда), Владислава Юмаева и Ярослав Есин (программа второго взрослого разряда), Ангелина Романова и Ярослав Красиков (программа третьего взрослого разряда).

Источник: mordovia-sport.ru