Житель Саранска, стрелявший по супругам из "травмата", приговорен к обязательным работам

Житель Саранска, который открыл огонь по семейной паре из-за конфликта на парковке, приговорен к 200 часам обязательных работ. Такое решение вынес Ленинский райсуд города.

Напомним, инцидент произошел в августе этого года на проспекте 50 лет Октября. Нетрезвый обвиняемый по фамилии Ефимов с балкона увидел, что незнакомая ему пара оставила автомобили около дома. Он потребовал убрать машины, сказав, что это парковочное место принадлежит ему. Когда пара отказалась убирать машины, 34-летний Ефимов взял травматический пистолет и выстрелил три раза в сторону супругов.

В судебном заседании злоумышленник вину признал полностью и возместил моральный вред потерпевшим, которые попросили закрыть уголовное дело. Суд не стал приговаривать хулигана к заключению, однако отправил его на исправительные работы.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru