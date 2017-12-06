Пенсионерку из Саранска ограбил сын соседки, которую она попросила присмотреть за цветами

81-летняя жительница Саранска подала заявление в полицию, сообщив, что стала жертвой ограбления. По словам пенсионерки, она вернулась домой и не обнаружила там золотых украшений и двух икон. Ограбленная женщина добавила, что не пускала в квартиру посторонних, а дверь в квартиру была закрыта на ключ, когда он вернулась.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, было установлено, что кражу совершил сосед пострадавшей, проживающий со своей матерью в том же подъезде. Уезжая из дома, пожилая дама попросила соседку присмотреть за цветами и отдала ей запасной ключ от входной двери. Безработный 40-летний сын соседки незаметно от матери взял ключ и зашел в чужую квартиру, откуда вынес два золотых кольца с драгоценными камнями, золотую цепочку и две иконы. Ключи он вернул на то же место, а награбленное сдал в ближайший ломбард.

Стоит отметить, что совсем недавно мужчина вышел на свободу из колонии. Сейчас он вновь арестован.

Источник: 13.мвд.рф