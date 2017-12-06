Житель Чечни отправил в мордовскую колонию сало с запрещенной "начинкой"

В Мордовии сотрудники регионального УФСИН изъяли очередные запрещенные предметы, которые граждане пытались доставить в колонии. В пресс-службе ведомства сообщили, что в колонии №17 при досмотре посылки, присланной осужденному к 10 годам лишения свободы, были найдены смартфон, зарядное устройство к нему и наушники. Все предметы были хитроумно спрятаны внутри куска сала. Отправителем посылки значится житель Чечни.

В исправительной колонии №1 в заказном письме оказались 5 000 рублей (4 купюры по 1 000 тысяче и 2 купюры по 500 рублей).

По этим фактам проводятся проверки.

Источник: 13.fsin.su