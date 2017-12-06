В Саранске разыскивается водитель ВАЗа, сбивший женщину на улице Лихачева

Правоохранители Саранска ведут розыск водителя, который совершил наезд на пешехода. Как сообщили в республиканской ГИБДД, инцидент произошел на улице Лихачева напротив дома №44. Там неустановленный водитель, предположительно, управлявший вазовской "шестеркой" или "семеркой" бежевого цвета, сбил женщину.

В результате пострадавшая получила многочисленные ушибы. По этому факту проводится проверка.

"Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном ДТП, с просьбой позвонить по телефону: 24-64-09 или 002", - сказано в сообщении ГИБДД.

Источник: gibdd.ru/r/13