В Саранске женщина стащила кошелек из магазина на Кирова

В Саранске полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что 3 декабря днем разыскиваемая утащила кошелек в магазине на улице Кирова. В кошельке находились 3850 рублей и банковская карта.

Приметы гражданки: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см. Была одета: светло-серая вязаная шапка, темная куртка с серыми вставками на рукавах и в нижней части куртки, темные джинсы.

Всех, кому что-то известно о данном происшествии или местонахождении женщины на фото, просят позвонить по телефонам: 8-929-745-4577, 29-90-02 или 02.

Источник: 13.мвд.рф