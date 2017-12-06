Виновником смертельного ДТП в Ромодановском районе стал погибший водитель "десятки"

Стали известны подробности ДТП с летальным исходом, которое произошло в Ромодановском районе. По данным ГИБДД по РМ, виновником аварии стал водитель вазовской "десятки".

Инцидент произошел 5 декабря на 20-м км автодороги Саранск-Ромоданово. Согласно предварительным данным, "десятка" выехала на полосу встречного движения и влетела в КамАЗ, загруженный свеклой. Водитель фуры, пытаясь уйти от столкновения с легковушкой, зацепил УАЗ, который от контакта съехал в поле. В результате ДТП прицеп опрокинулся, корнеплоды рассыпались по асфальту.

Жертвой аварии стал водитель ВАЗа, который погиб на месте. Его пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13