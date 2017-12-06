Тяжелоатлет из РМ Алексей Юфкин выиграл всероссийский турнир, ставший заменой чемпионату мира

Мордовский тяжелоатлет Алексей Юфкин занял первое место на всероссийском турнире памяти олимпийского чемпиона Александра Курынова. Соревнования прошли в Зеленодольске и стали для сборников заменой чемпионату мира. Напомним, что первенство планеты прошло в Анахайме (США), однако россиян туда не допустили.

Всего для участия в соревнованиях в Зеленодольск приехали около 150 лучших тяжелоатлетов страны. Алексей Юфкин выступил в весовой категории до 85 кг и занял первое место, обыграв Виктора Гетца (Краснодар) и Рамзана Аухадова (Чеченская Республика). В сумме двух упражнений (в рывке и толчке) он показал результат 361 кг.

Источник: mordovia-sport.ru