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Тяжелоатлет из РМ Алексей Юфкин выиграл всероссийский турнир, ставший заменой чемпионату мира

Тяжелоатлет из РМ Алексей Юфкин выиграл всероссийский турнир, ставший заменой чемпионату мира

Мордовский тяжелоатлет Алексей Юфкин занял первое место на всероссийском турнире памяти олимпийского чемпиона Александра Курынова. Соревнования прошли в Зеленодольске и стали для сборников заменой чемпионату мира. Напомним, что первенство планеты прошло в Анахайме (США), однако россиян туда не допустили.

Всего для участия в соревнованиях в Зеленодольск приехали около 150 лучших тяжелоатлетов страны. Алексей Юфкин выступил в весовой категории до 85 кг и занял первое место, обыграв Виктора Гетца (Краснодар) и Рамзана Аухадова (Чеченская Республика). В сумме двух упражнений (в рывке и толчке) он показал результат 361 кг.


Источник: mordovia-sport.ru