Мордовские школьники выбирают "вкусные" профессии

Много на свете профессий хороших и разных, а вот пятиклассникам из Атяшевской поселковой школы повезло познакомиться не только лишь с увлекательной, однако и "вкусной" профессией. Их пригласили на экскурсию на местный маслодельный завод.

Технолог продемонстрировала детям лабораторию, цех приемки молока, цех по его переработке, упаковочный цех, особые помещения для хранения молочной продукции. Учащиеся увидели, как в лаборатории производится определение плотности, кислотности и жирности молока. В цехе приемки они выяснили, куда помещается привезенное молоко, также о его пастеризации, о получении из него сливок, сметаны, творога, сливочного и топленого масла, кефира, ряженки. Дети даже сами приняли участие в фасовке кефира.

Пятиклашки задавали вопросы: люди каких профессий работают на заводе, какова их средняя зарплата. Экскурсия детям очень понравилась, возможно, в будущем кто-то из них выберет себе "вкусную" и весьма нужную людям профессию.

Источник: "Известия Мордовии".